Исследование: 17 тысяч больных ковидом могли умереть от использования противомалярийного препарата в лечении

В самом начале пандемии препарат гидроксихолорохин использовали при лечении коронавируса. В России схема лечения с этим препаратом также применялась, и была отменена в мае 2021 года, хотя уже в середине 2020-го врачи и ученые, а также ВОЗ сомневались в ее безопасности и эффективностиУченые связали смерть 17 тысяч больных COVID с противомалярийным препаратом.