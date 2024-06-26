Истбурн (WTA). 2-й круг. Касаткина встретится с Юэ Юань, Пегула – с Радукану, Кенин сыграет с Дарт, Остапенко – с Болтер

Джессика Пегула встретится с Эммой Радукану. Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 24 – 29 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, трава Второй круг Дарья Касаткина (Россия) Юэ Юань (Китай) Дата проведения 26 июня, 16.
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