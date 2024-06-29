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Модель Анастасия Решетова сменила имидж и призналась, что достигла гармонии с собой, несмотря на травлю

Модель Анастасия Решетова сменила имидж и призналась, что достигла гармонии с собой, несмотря на травлю

На фоне слухов о романе с мужем Алсу модель Анастасия Решетова преобразилась После того, как стало известно о намерении певицы Алсу развестись с Яном Абрамовым, главной виновницей этого посчитали модель Анастасию Решетову, которая якобы имела близкие отношения с женатым бизнесменом.

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