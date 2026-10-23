Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, подразделения группировки улучшили своё тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум и Юрковка.