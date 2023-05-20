Федеральное агентство новостей №1

7 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Сколько у нас стоит без дела закончивших свои полеты таких самолетов, как Ан-2, Ту-154, Ту-134??? Куда проще немного ...Эксперт в сфере Б...
  • Виталий Цуканов
    Уроды поплатятсяМУС выразил обесп...
  • Андрей Корольков
    Подарить членам МУС коробку конфет от Старинова.МУС выразил обесп...

Журналисты выяснили причину долгого отсутствия экс-ведущего КВН Александра Маслякова на телеэкранах

Журналисты выяснили причину долгого отсутствия экс-ведущего КВН Александра Маслякова на телеэкранах

Бывший ведущий юмористического шоу «Клуб веселых и находчивых», генеральный директор компании «АМиК» Александр Масляков некоторое время назад объявил о решении уйти на пенсию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх