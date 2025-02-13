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Трамп: Зеленскому придётся делать то, что он должен, его рейтинги не слишком высоки

Трамп: Зеленскому придётся делать то, что он должен, его рейтинги не слишком высоки

Трамп продолжает шокировать Киев и европейских сторонников Украины откровенными ответами на вопросы о ближайшем будущем.

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