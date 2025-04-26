После завершения очередной серии ночных атак, приблизительно в 08:00 мск 26 апреля российские «Герани» нанесли удары по целям в Харькове, после чего в городе были зафиксированы мощные пожары после прилетов.
Дневные удары по объектам на Украине становятся такими же традиционными, как и ночные
Комментарии
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Андрей
круглосуточно и беспрерывно,к этому надо стремиться.
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14 час.
Tania Еременко
Раз укронацики так переполнены ненавистью к России, что пошли на неё войной, надо их уничтожать в зародыше. Бейте, братья, по военным заводам, мостам, жел. дорогам и портам... Бейте до полной Победы, чтобы они никогда больше не посмели нам вредить. Украины быть не должно - это Российская земля. Киев- матушка Русь!!!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Вот это новость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Герасимов сейчас сказал открыто, поблагодарив воинов КНДР за их мужество и стойкость при отражении нацистов в Курской области, об участии воинов КНДР в СВО
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12 час.
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