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Несекретные материалы

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Дневные удары по объектам на Украине становятся такими же традиционными, как и ночные

Дневные удары по объектам на Украине становятся такими же традиционными, как и ночные

После завершения очередной серии ночных атак, приблизительно в 08:00 мск 26 апреля российские «Герани» нанесли удары по целям в Харькове, после чего в городе были зафиксированы мощные пожары после прилетов.

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Комментарии
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Андрей
круглосуточно и беспрерывно,к этому надо стремиться.
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14 час.
Tania Еременко
Раз укронацики  так переполнены ненавистью к России,  что  пошли на неё войной, надо их уничтожать в зародыше. Бейте, братья, по военным заводам, мостам, жел. дорогам и портам... Бейте до полной  Победы, чтобы они никогда больше не посмели нам вредить. Украины быть не должно - это Российская земля. Киев- матушка Русь!!!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Вот это новость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Герасимов  сейчас сказал  открыто, поблагодарив  воинов  КНДР  за  их мужество  и стойкость при отражении нацистов  в Курской  области, об участии воинов  КНДР в СВО
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12 час.
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