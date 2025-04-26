Дневные удары по объектам на Украине становятся такими же традиционными, как и ночные

Tania Еременко

Раз укронацики так переполнены ненавистью к России, что пошли на неё войной, надо их уничтожать в зародыше. Бейте, братья, по военным заводам, мостам, жел. дорогам и портам... Бейте до полной Победы, чтобы они никогда больше не посмели нам вредить. Украины быть не должно - это Российская земля. Киев- матушка Русь!!!