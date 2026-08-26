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Карьера длиной в 23 года: Алексей Меркулов назначен руководителем Отдела МВД «Кимрский»

Карьера длиной в 23 года: Алексей Меркулов назначен руководителем Отдела МВД «Кимрский»

В Кимрском отделе МВД — новый руководитель. 25 августа начальник УМВД России по Тверской области генерал‑майор полиции Дмитрий Баранов представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России «Кимрский».

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