Александр Колпакиди — Грядут ли раскол НАТО и новый "мюнхенский сговор"?

В НАТО назревает серьезный раскол. Вашингтон обрушился с критикой на европейских союзников, Трамп собирается сократить финансирование европейской безопасности, а вице-президент США Вэнс выступил с "мюнхенской речью", в которой 20 минут распекал страны ЕС за проводимую политику, нарушение свободы слова и ущемление демократии.
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