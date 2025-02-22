Александр Колпакиди — Грядут ли раскол НАТО и новый "мюнхенский сговор"?

Модест

Это всё спектакль, чтоб усыпить нашу бдительность. Игра в плохого-хорошего полицейского, в которой надо помнить, что у хорошего полицейского на поясе висят наручники. Враг хитёр и коварен. Они тысячелетие нас обманывают, ещё с печенегов и половцев. Наш Темнейший так рассказывал.