У могил Горшка и Виктора Цоя на Богословском кладбище появилась защита от вандалов

Следить за сохранностью памятников по мониторам будет охрана.В Петербурге на Богословском кладбище, где захоронены известные рок-музыканты Михаил Горшенёв из группы "Король и Шут" и Виктор Цой из группы "Кино", поставили систему видеонаблюдения.
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