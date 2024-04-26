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У могил Горшка и Виктора Цоя на Богословском кладбище появилась защита от вандалов

У могил Горшка и Виктора Цоя на Богословском кладбище появилась защита от вандалов

Следить за сохранностью памятников по мониторам будет охрана.В Петербурге на Богословском кладбище, где захоронены известные рок-музыканты Михаил Горшенёв из группы "Король и Шут" и Виктор Цой из группы "Кино", поставили систему видеонаблюдения.

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