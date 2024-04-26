У могил Горшка и Виктора Цоя на Богословском кладбище появилась защита от вандалов

Следить за сохранностью памятников по мониторам будет охрана.В Петербурге на Богословском кладбище, где захоронены известные рок-музыканты Михаил Горшенёв из группы "Король и Шут" и Виктор Цой из группы "Кино", поставили систему видеонаблюдения.