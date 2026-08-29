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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ленинградец КАМАЗ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 29 августа 2026

В субботу, 29 августа, сыграют Ленинградец и КАМАЗ в матче 9-го тура Первой лиги. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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