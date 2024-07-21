Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Он очень больной мальчик": диаспора просит отпустить мигранта проломившего голову депутату Госдумы Матвееву

"Он очень больной мальчик": диаспора просит отпустить мигранта проломившего голову депутату Госдумы Матвееву

в Самаре состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения "незаменим специалистам", которые проломили палкой голову депутату Государственной думы Михаилу Матвееву.

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Комментарии
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E
Elka
Зачем вообще гражданство этим нелюдям, пусть живут у себя , хоть гражданами, хоть козлами
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11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Вы не правы: всех, кто пытается защищать, не имеет значения как они говорят по-русски, ВЫСЫЛАТЬ!!! адвокаты обезьян должны знать: взялся за защиту подонков, уедешь с ними в их кишлак!!!‼️
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5 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
а нахер нам больные - отказ берем только здоровых в том числе и на голову
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3 час.

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