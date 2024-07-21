"Он очень больной мальчик": диаспора просит отпустить мигранта проломившего голову депутату Госдумы Матвееву

E Elka Зачем вообще гражданство этим нелюдям, пусть живут у себя , хоть гражданами, хоть козлами

ЕБ Елена Бреслова Вы не правы: всех, кто пытается защищать, не имеет значения как они говорят по-русски, ВЫСЫЛАТЬ!!! адвокаты обезьян должны знать: взялся за защиту подонков, уедешь с ними в их кишлак!!!‼️