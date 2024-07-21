"Он очень больной мальчик": диаспора просит отпустить мигранта проломившего голову депутату Госдумы Матвееву

в Самаре состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения "незаменим специалистам", которые проломили палкой голову депутату Государственной думы Михаилу Матвееву.
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