Украина перебрасывает под Часов Яр спецназ ГУР

Украинская армия усиливает позиции под Часов Яром, где идут интенсивные боевые действия.Киевское командование перекидывает формирования спецназа Главного управления разведки в направлении Часов Яра, где на данный момент идут ожесточенные бои.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии