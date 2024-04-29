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Царьград

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Украина перебрасывает под Часов Яр спецназ ГУР

Украина перебрасывает под Часов Яр спецназ ГУР

Украинская армия усиливает позиции под Часов Яром, где идут интенсивные боевые действия.Киевское командование перекидывает формирования спецназа Главного управления разведки в направлении Часов Яра, где на данный момент идут ожесточенные бои.

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