Пятнадцатилетнего Адама Кадырова назначили на ответственную должность в службе безопасности Чечни Елена ГалицкаяВ последних новостях Чеченской Республики возникла волнующая информация о 15-летнем Адаме Кадырове, сыне главы республики Рамзана Кадырова, который был назначен на ответственную должность в службе безопасности Главы Чеченской Республики.
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