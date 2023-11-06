Пятнадцатилетнего Адама Кадырова назначили на ответственную должность в службе безопасности Чечни Елена ГалицкаяВ последних новостях Чеченской Республики возникла волнующая информация о 15-летнем Адаме Кадырове, сыне главы республики Рамзана Кадырова, который был назначен на ответственную должность в службе безопасности Главы Чеченской Республики.