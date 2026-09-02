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В России за семь месяцев 2026 года ущерб от кибермошенничества снизился на 21%

В России за семь месяцев 2026 года ущерб от кибермошенничества снизился на 21%

Размер ущерба от кибермошенничества за семь месяцев 2026 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года .

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