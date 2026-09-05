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Регионы России

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«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» и вернулся на первое место в Первой лиге

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» и вернулся на первое место в Первой лиге

Единственный мяч встречи был забит во втором тайме на 77-й минуте Глебом Пополитовым, что принесло гостям важные три очка и позволило им набрать 25 очков в турнирной таблице.

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