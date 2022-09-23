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В Херсонской области работают 198 участков для голосования в референдуме о вхождении в состав РФ

В Херсонской области работают 198 участков для голосования в референдуме о вхождении в состав РФ

В Херсонской области работают 198 избирательных участков для голосования в референдуме о вхождении в состав Российской Федерации, цитирует «Радио Крым» заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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