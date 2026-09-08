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ТАСС

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Митрополит Владимир: поклонение мощам Дмитрия Донского укрепит дух бойцов ВС РФ

Митрополит Владимир: поклонение мощам Дмитрия Донского укрепит дух бойцов ВС РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возможность поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского в мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР укрепит дух как военнослужащих ВС России, так и жителей Донбасса.

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