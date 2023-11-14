Европа "готовится к земле"

Зима подкралась незаметно — и вызвала панику в Евросоюзе. Спасибо боксеру Кличко за удачную формулировку: сегодняшняя Европа действительно готовится к сезону холодов так, как будто приходят ее последние дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии