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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Каменский: «Шестеркин показывает, что российская вратарская школа – лучшая в мире. Панарин держит планку и делает разницу. «Рейнджерс» могут дойти до финала»

Команда из Нью-Йорка ведет со счетом 3-0 в серии второго раунда с «Каролиной». «Рейнджерс» одержали семь побед подряд со старта Кубка Стэнли.

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