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Американская торговая палата в России: в этом году могут вернуться 4-5 компаний

Американская торговая палата в России: в этом году могут вернуться 4-5 компаний

В случае заключения мирного соглашения по Украине некоторые американские компании, покинувшие Россию, могут вернуться уже в этом году, предположил в интервью РБК глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

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