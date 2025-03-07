Американская торговая палата в России: в этом году могут вернуться 4-5 компаний

В случае заключения мирного соглашения по Украине некоторые американские компании, покинувшие Россию, могут вернуться уже в этом году, предположил в интервью РБК глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
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