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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко о турнире НХЛ: «Отсутствие сборной России при противостоянии двух мировых систем – сильный коммерческий удар. При случае лига уберет этот проект без интриги»

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

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