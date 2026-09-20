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"На бойню отправят всех, никто не отсидится": эксперты о будущем Украины

"На бойню отправят всех, никто не отсидится": эксперты о будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, насколько законны распоряжения давно нелегитимного Зеленского и всех органов украинской власти, а также думают, не готовятся ли представители этих органов к бегству.

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