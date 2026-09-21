Профессор Наумов: при боли в суставах не стоит отказываться от физической активности

Боль в суставах нередко заставляет человека меньше двигаться, однако это может только усугубить проблему: снижение активности ведёт к ослаблению мышц и рискует запустить «порочный круг», рассказал RT профессор кафедры болезней старения Пироговского университета, заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы Антон Наумов.