Мощные взрывы на границе Украины и Румынии — «Герани» атакуют порты: Обновленная карта военной операции на Украине 6 сентября 2023 года Юлия СоколоваВ недавнем инциденте на границе между Украиной и Румынией мир стал свидетелем новой военной тактики: российские БПЛА-камикадзе «Герани» нацелились на портовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.
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