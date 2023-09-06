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Мощные взрывы на границе Украины и Румынии — «Герани» атакуют порты: Обновленная карта военной операции на Украине 6 сентября 2023 года

Мощные взрывы на границе Украины и Румынии — «Герани» атакуют порты: Обновленная карта военной операции на Украине 6 сентября 2023 года

Мощные взрывы на границе Украины и Румынии — «Герани» атакуют порты: Обновленная карта военной операции на Украине 6 сентября 2023 года Юлия СоколоваВ недавнем инциденте на границе между Украиной и Румынией мир стал свидетелем новой военной тактики: российские БПЛА-камикадзе «Герани» нацелились на портовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Давно пора на этой карте красным  сделать Киев, Львов, Житомир... Чтобы спокойным и вольготным не было бы и в этих областях. Чтобы и их русофобы ярые там всецело испытали б чувство боли... Ведь, только так можно остепенить там русофобский их костяк...
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