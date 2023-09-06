Мощные взрывы на границе Украины и Румынии — «Герани» атакуют порты: Обновленная карта военной операции на Украине 6 сентября 2023 года

Влад Владимиров

Давно пора на этой карте красным сделать Киев, Львов, Житомир... Чтобы спокойным и вольготным не было бы и в этих областях. Чтобы и их русофобы ярые там всецело испытали б чувство боли... Ведь, только так можно остепенить там русофобский их костяк...