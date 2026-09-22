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В Москве пройдет гала-концерт конкурса «Этно Эрато» 28 сентября

В Москве пройдет гала-концерт конкурса «Этно Эрато» 28 сентября

Лауреаты и победители XXV Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно Эрато» примут участие в гала-концерте 28 сентября 2026 года.

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