На Кубани число плательщиков курортного сбора снизилось на 14 процентов, а сумма – менее чем на 1 процент

На Кубани отмечаю снижение курортного сбора. Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве туризма Краснодарского края, в 2023 году в качестве «туристического налога» было собрано 742,19 млн рублей, Это на 5 млн, или 0,65% меньше, чем в 2022 году.