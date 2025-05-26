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Воронежские новости

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И.о. бизнес-омбудсмена в Воронежской области рассказал о планах на 2025 год

И.о. бизнес-омбудсмена в Воронежской области рассказал о планах на 2025 год

Какие проблемы беспокоят воронежских предпринимателей? Какие отрасли бизнеса в нашем регионе больше всего нуждаются в государственном финансировании? И чего ожидать на форуме Столля? На эти и другие вопросы в интервью с «ВН» ответил исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области Владимир Семынин.

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