Немецкая щедрость: американцы «слили» планы ФРГ сбагрить Украине неликвидное ПФО

The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата утверждает, что ФРГ планирует отправить Украине более старые версии ракет для системы ПВО Patriot, которые не так эффективно перехватывают баллистические ракеты.
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