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В Чите с мая 2024 года начнется программа реновации

В Чите с мая 2024 года начнется программа реновации

В мае 2024 года в Забайкалье стартует реализация программы «Комплексного развития территорий» (КРТ).Корпорация развития Забайкальского края регоина сообщила, что в Чите определили 19 перспективных участков, где после проведения согласований и процедур старые постройки заменит комплексная жилая застройка с социальными объектами.

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