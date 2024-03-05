В Чите с мая 2024 года начнется программа реновации

В мае 2024 года в Забайкалье стартует реализация программы «Комплексного развития территорий» (КРТ).Корпорация развития Забайкальского края регоина сообщила, что в Чите определили 19 перспективных участков, где после проведения согласований и процедур старые постройки заменит комплексная жилая застройка с социальными объектами.