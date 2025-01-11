В Минобороны рассказали о сбитых беспилотниках

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского края и Крыма, сообщило Минобороны.
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