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Муж основательницы Wildberries заявил, что маркетплейс был назван в его честь

Муж основательницы Wildberries заявил, что маркетплейс был назван в его честь

Бизнесмен также рассказал, что планирует продолжать инвестировать в будущее площадки.Супруг основательницы крупнейшего русского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, Владислав, сообщил, что онлайн-платформа была названа в его честь.

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