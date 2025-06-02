В Рязани возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионерку

15-летний подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на пенсионерку, двигаясь по тротуару.Следственный комитет РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело после ДТП с участием электросамоката, в результате которого пострадала 67-летняя жительница города.