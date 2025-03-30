Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Alex Nемо
    Мигрантов,  даже получивших гражданство РФ, не должно быть в общественном транспорте, общепите, правоохранительных и ..."Люби свою судьбу...
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    Господи, о пять активность ради создания видимости какой-то деятельности! Всего то и нужно это внести во все законы п...Зачистка мигранто...
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    Мутновато..."Азов"* со смешка...

Зачистка мигрантов: российский паспорт перестанет быть билетом в счастье

Зачистка мигрантов: российский паспорт перестанет быть билетом в счастье

Yur-gazeta.Ru Как сообщил эксперт Юрий Пронько, законодатели разрабатывают ряд ограничений, направленных непосредственно на мигрантов.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 час.
Vladimir Lioubimcev
Свежо предание, да...
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7 час.
Alex Nемо
Господи, о пять активность ради создания видимости какой-то деятельности! Всего то и нужно это внести во все законы поправку, что все плюшки из бюджета РФ (в том числе и материнский капитал, пособия, жильё для многодетных, бесплатная медицина и т.д.) причитаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для представителей КОРЕННЫХ народов России. Никаких двойных гражданств стран СНГ или иных стран. ВСЁ! Все эти мартышки мигом слиняют, останутся только те кто реально приехал работать и будет следовать законам РФ, включая оплату налогов. Вывезут своих тараканов и крысят под названием семьи, потому что дома им будет легче выживать за счёт собственных стад и огородов...
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56 мин.
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