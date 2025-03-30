Зачистка мигрантов: российский паспорт перестанет быть билетом в счастье

Alex Nемо

Господи, о пять активность ради создания видимости какой-то деятельности! Всего то и нужно это внести во все законы поправку, что все плюшки из бюджета РФ (в том числе и материнский капитал, пособия, жильё для многодетных, бесплатная медицина и т.д.) причитаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для представителей КОРЕННЫХ народов России. Никаких двойных гражданств стран СНГ или иных стран. ВСЁ! Все эти мартышки мигом слиняют, останутся только те кто реально приехал работать и будет следовать законам РФ, включая оплату налогов. Вывезут своих тараканов и крысят под названием семьи, потому что дома им будет легче выживать за счёт собственных стад и огородов...