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Минюст США потребовал отчетности от нескольких связанных с выборами НКО

Минюст США потребовал отчетности от нескольких связанных с выборами НКО

Документы по делу о нарушении конфиденциальности данных избирателей потребовал предоставить от двух связанных с Марком Цукербергом НКО минюст США, сообщил 4 октября сайт Just the News.

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