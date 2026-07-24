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ТАСС

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Путин оставил подпись для авиазавода на плакате с изображением самолетов Як и МС-21

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе посещения Иркутского авиационного завода ПАО "Яковлев" оставил памятную подпись для предприятия на плакате с изображением самолетов Як и МС-21, передает корреспондент ТАСС.

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