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Спорт Уик-Энд

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Нога Глушенкова и пенальти. Экс-арбитр ФИФА Николаев: основания для 11-метрового в ворота «Краснодара» у Танашева были

Нога Глушенкова и пенальти. Экс-арбитр ФИФА Николаев: основания для 11-метрового в ворота «Краснодара» у Танашева были

Главный арбитр матча между «Краснодаром» и «Зенитом» Инал Танашев имел основания для назначения пенальти в ворота краснодарской команды, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

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