Хайтек: «Микрон» наращивает производство

Две новые крупные производственные линии запустил на своих мощностях ведущий российский производитель микроэлектроники завод «Микрон» в ЗеленоградеАНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС «Микрон» выпускает крупные, но полезные чипычитайте на monocle.