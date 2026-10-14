Показатель занятости достиг 77%.Показатель занятости достиг 77%.Согласно данным за 2025 год, показатель занятости достиг 77%, с наилучшими результатами в машиностроении, на железнодорожном транспорте и в здравоохранении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым