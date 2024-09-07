ВС РФ ударом из «Искандера» уничтожили в ДНР около 50 французских наемников

Около 50 французских наемников уничтожили российские войска в ДНР ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
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