Десантис заявил, что США тратят деньги на Украину вместо реальных проблем страны

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Рон Десантис заявил, что союзники США должны больше помогать Украине вместо Вашингтона, который тратит деньги на продолжение конфликта вместо решения настоящих проблем.
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