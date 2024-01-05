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Десантис заявил, что США тратят деньги на Украину вместо реальных проблем страны

Десантис заявил, что США тратят деньги на Украину вместо реальных проблем страны

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Рон Десантис заявил, что союзники США должны больше помогать Украине вместо Вашингтона, который тратит деньги на продолжение конфликта вместо решения настоящих проблем.

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