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ЦКБР: ВСУ начали применять ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

ЦКБР: ВСУ начали применять ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

Военный эксперт и руководитель ЦКБР Дмитрий Кузякин поделился сведениями о том, что боевики ВС киевского режима стали пользоваться размещаемыми на БПЛА маячками, которые позволяют узнавать, где находятся отряды Армии Российской Федерации.

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