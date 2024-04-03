ЦКБР: ВСУ начали применять ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

Военный эксперт и руководитель ЦКБР Дмитрий Кузякин поделился сведениями о том, что боевики ВС киевского режима стали пользоваться размещаемыми на БПЛА маячками, которые позволяют узнавать, где находятся отряды Армии Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии