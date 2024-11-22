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Расчеты РСЗО "Град" поразили "опорник" боевиков ВСУ на кураховском направлении

Расчеты РСЗО "Град" поразили "опорник" боевиков ВСУ на кураховском направлении

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артбригады группировки войск "Юг" поразили опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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