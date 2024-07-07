Выработка инсулина после белков и жиров может быть больше, чем после углеводов

Эксперимент проводили на образцах островковых клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Ученые из Университета Британской Колумбии оценили секрецию инсулина в ответ на углеводы (глюкоза), белки (аминокислоты) и жиры (жирные кислоты) и пришли к https://news.