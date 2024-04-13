Российская армия освободило село Первомайское в ДНР

В населенном пункте Первомайское ВСУ имело один из опорных узлов своей обороны на Авдеевском направленииМинобороны РФ Инспекция министром обороны РФ российской группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперациичитайте на monocle.
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