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Превью Dragon Age: The Veilguard, детали новой Battlefield, Palworld судится, кино по Atomic Heart…

Превью Dragon Age: The Veilguard, детали новой Battlefield, Palworld судится, кино по Atomic Heart…

Atomic Heart получит экранизацию, ведущий дизайнер TESV: Skyrim опасается завышенных ожиданий игроков от следующей The Elder Scrolls, журналисты опубликовали превью Dragon Age: The Veilguard, Bungie не теряет уверенности в Marathon даже после провала Concord, авторы Warhammer 40,000: Space Marine II отв .

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