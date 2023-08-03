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Трампа решено не арестовывать, экс-президент пообещал сдаться сам, если его признают виновным

Трампа решено не арестовывать, экс-президент пообещал сдаться сам, если его признают виновным

Судья округа Колумбия в Вашингтоне Моксила Упадхьяя в четверг, 3 августа, приняла решение не арестовывать Дональда Трампа по делу о беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года и вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, – передают СМИ.

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