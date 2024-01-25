Миллионы котам и жизнь не того человека: самые странные завещания в мире Елена ГалицкаяОбычно завещания воспринимают как сухие юридические документы, но иногда они превращаются в настоящие театральные постановки с элементами драмы, юмора и мести.
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