Жена Познера рассказала, что сейчас происходит с телеведущим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП Супруга телеведущего и журналиста Владимира Познера прокомментировала слухи о его госпитализации из-за онкологии.
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