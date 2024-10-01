Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ФАШИЗМНГТОНСКАЯ  ШЕСТЁРКА  РЕШИЛА  ,,ПОКАЗАТЬ,,  себя пред  Китаем , хотя  АБСОЛЮТНО  НИЧЕГО от  ШЕСТЁРКИ  НЕ ЗАВИСИТ...Генсек НАТО: «Я л...
  • Михаил Шаповалов
    Играл бы лучше на рояле. Пользы больше.Нелегитимный Зеле...
  • Михаил Шаповалов
    Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.После Столтенберг...

Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Несмотря на некоторое оживление «партии мира» на Западе, «партия войны» там тоже не дремлет. Свидетельство тому – свежая публикация Bloomberg, авторы которой убеждают западную аудиторию в том, что  прекращение огня на Украине «может принести больше вреда, чем пользы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх